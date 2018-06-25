花蓮5度酒駕男 關不怕仍貪杯上路

花蓮一名年約35歲以打零工維生的朱姓男子，過去4度酒駕均因沒錢繳罰金而多次出入監獄，出獄後仍愛貪杯上路。（記者王峻祺翻攝）

2018-06-25 17:15

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮1名年約35歲以打零工維生的朱姓男子，前天被花蓮吉安警分局稻香派出所警員查獲酒駕，酒精值高達1.74毫克，員警意外發現他自9年前起，就有4次酒駕紀錄，被逮後均因沒錢繳罰金而多次出入監獄，令警方看了直搖頭，大聲斥責實在「關不怕」！

朱男前天上午10時許，酒後騎乘機車前往上班工地，途經稻香路與吉興路2段口等停紅燈時，無視他人用路安全便直闖馬路，剛好被巡邏警撞見攔下，當警員靠近請他出示證件時，馬上就聞到濃烈酒味，隨即要求配合施以酒精測試。

警方表示，沒想到朱男酒測值竟高達1.74毫克，如此泥醉令在場員警相當驚訝，立刻將他上銬逮捕帶回派出所詢問，朱男酒醒後供稱，前晚因在家中喝了不少藥酒，隔日早上酒意未消便直接騎車上路趕工。

朱男自9年前起就有4次酒駕紀錄，也從未考取汽、機車駕照，每次被逮後多被判刑拘役50日至8月不等徒刑，因沒錢繳罰金而多次出入監獄；這次是第5度酒駕被逮，同時也被警方告發闖紅燈及無照駕駛等違規行為，目前全案依涉公共危險罪嫌移送偵辦。

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