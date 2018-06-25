華山分屍割乳房保存 醫：性攻擊的紀念品心態

2018-06-25 16:35

〔記者林惠琴／台北報導〕華山分屍案今日又有新進展，兇嫌分屍被害者後，並割下雙乳用化學物質浸泡保存。醫師表示，可能因求歡遭拒，加害者將「性衝動」轉變為「性攻擊」，尤其乳房具有「性意涵」，因此在報復性心態下，決定留下「紀念品」，透過保存割下的乳房，代表成功獲得、擁有自己想要的東西。

彰化基督教醫院司法精神醫學中心主任王俸鋼表示，分屍案多數發生在近親、朋友身上，僅少數發生在相對不熟悉的人身上，並且臨時起意為主，通常是情緒激動、一時憤怒，無法自我控制所致，但這類犯罪往往加害者會有兩性交往、人際關係發展不容易，或是屢次遭遇挫折而發生社交逐漸退化等情況，若是無類似問題，則比較難解釋。

王俸鋼指出，割下死者雙乳的做法，可能是原本兇嫌求歡不成，因此由「性衝動」轉變為「性攻擊」，透過一些比較激烈或凌虐的手段來滿足自己的慾望。

三軍總醫院精神醫學部兼任主治醫師、楊聰才身心診所院長楊聰財則提及，從犯罪心理學來看，該名兇嫌過去私生活複雜，且行兇手段殘忍，可能屬於「病態人格」，因為乳房具有高度「性」意涵，研判是當下求歡不成、惱羞成怒痛下殺手後，抱持生前得不到、死後也要得到的報復性心態，進而決定經由防腐方式保存乳房，作為一種「紀念品」，代表自己成功獲得、擁有想要的東西。