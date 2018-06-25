「業務緊縮」卻僅資遣他1人 男控「中年、月薪16萬成箭靶」

2018-06-25 16:22

［記者鄭淑婷／桃園報導］李姓男子在桃園市某車輛引擎製造廠任職，從基層一路升到資深行銷經理，月薪達到16萬餘元，去年卻被公司以「業務緊縮」為由資遣，李男質疑「業務緊縮」卻僅資遣他一人，分明是針對他已屆中年、薪資較高而歧視資遣，他向桃園地院提出確認僱傭關係之訴。

法官檢視李男部門近年的營運、銷售數據及公司毛利率、營業淨利，都未明顯下滑並呈穩定趨勢，人力也未明顯減少，不符「業務緊縮」的資遣要件，審結確認雙方僱傭關係存在，李男公司另應給付從資遣日到准許復職日的每月工資，全案可上訴。

李男主張，他於2002年進入公司一路爬到資深行銷經理，每月薪資為16萬3636元，去年3月31日公司卻以「勞動基準法」第11條第2款「業務緊縮」為由將他資遣，並於隔月7日生效，但公司並無業務緊縮等情況，且全公司僅有他一人被資遣，質疑根本原因是他已屆中年、薪資較高才被資遣。

李男公司則主張，確實因全球政經變化、環保意識抬頭、法規改變、競爭者眾等因素，公司近4年來業務緊縮了64%、員工減少18%，其中，李男任職的部門更是連4年業績下滑、人力逐年減少，加上該部門要處理的客戶不多，已不須主管並於今年3月裁撤，顯見有業務緊縮的情形。

不過，法官調閱李男部門及公司營運相關報表，李男部門2016年的營業額達成率及獲利率都高於前兩年，而李男公司的營業毛利率、營業淨利等，近年的數據相近、呈平穩狀況，另，從公司近年的員工數變化，也看不出有人力緊縮的情形，而李男原本任職的部門是在李男被資遣後1年才裁撤，不能作為李男被資遣的理由。