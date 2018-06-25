莽漢為母出氣 7旬阿婆遭暴打鼻青臉腫

2018-06-25 16:06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉獅山村76歲蘇姓阿婆，前晚端坐家內客廳看電視，家住隔壁53歲范姓男子突然闖入，二話不說就朝阿婆臉上揮拳，阿婆逃出家至對面派出所求救；不料昨早范男又趁家中僅阿婆及身體不便的阿公在家時，再度闖入朝阿婆一陣暴打，直到村長聽到阿婆呼救才趕忙到場制止，阿婆家屬氣憤將傷勢照片PO網，並依傷害罪嫌向范男提告。

阿婆家屬憤怒表示，住在隔壁的范男日前見到阿婆獨坐在家中客廳，竟突然闖入，先沒頭沒腦的連問3次：「幹嘛回來」，之後就朝著高齡阿婆臉上揮拳，阿婆毫無招架之力，被打得鼻青臉腫，飽受驚嚇，衝出家門求救，所幸派出所就在對面，警方立即受理。

不料隔天范男又趁一早、阿婆家屬皆出門工作時，再度闖入阿婆家中，又揪著阿婆一陣暴打，阿婆高聲呼救范男仍不停手，直到附近村長聽聞救命聲前來查看，才及時制止。

蘇姓阿婆向警方說，兩家原本關係良好，不但是鄰居，耕作的農田也相互比鄰，但因日前種植的絲瓜疑遭人偷採，故於兩農地間立起圍籬，此舉卻惹怒范男，認為阿婆懷疑媽媽是賊，憤而施暴替媽媽出氣。而范男則家門緊閉，拒談打人原因。

獅山村村長陳清增說，蘇男平日無業在家，沒事就愛喝兩杯，疑似酒後情緒失控才施暴；阿婆家屬氣憤難耐，痛批范男行徑惡劣，竟然喪心病狂對老人家下此重手，堅決提告。警方訊後依傷害罪嫌將范男移送苗栗地檢署偵辦。

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