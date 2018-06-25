大逆轉！教授帶博士生出國研習涉下藥性侵案改判無罪

2018-06-25 14:45

［記者楊政郡／台中報導］2014年間中部某大學藥用化妝品系周姓副教授，被控帶女博士生到馬來西亞進行學術研討會，涉嫌以FM2藥物迷昏女生，在下榻旅館內性侵、肛交，女博士生在馬國報案，周男在當地被羈押5天後不起訴，但回國後驗出被害人確有FM2代謝物成分，周男行李中也查獲FM2殘留，此案一、二審法官依下藥性侵判處他8年徒刑，更一審大逆轉，台中高分院合議庭改判無罪。

據了解，周是被害女生（甲女）指導教授之一，有多次出國參加研討會，甚至兩人聯袂出國參加研討會的情形，2014年5月兩人到吉隆坡參加會議，會議結束翌日（5月10日）當晚兩人外出逛街，走出飯店買瓶裝椰子水喝，被害女生質疑此時被下藥FM2。

飲用不久，逛街至晚間10時各自回房，甲女供稱睡到一半周男敲她房門，她意識不清又倒回床上，周男趁她無力反抗性侵得逞，直到肛門出血才停止。

完事後約0時25分，甲女以通訊軟體LINE聯繫在台男友，告之「我像（想）回家ㄌ」、「剛被老師強暴了」、「我現場（在）要回家」，並向旅館櫃臺報案，周男遭馬國警方拘捕、羈押。但馬國警方調查5天後不起訴。

警方從周男留在飯店行李內，查扣2枝塑膠吸管，驗出各沾有FM2及安眠藥殘留。甲女回國經國內檢警採集尿液檢驗，查出有FM2代謝物殘留，全案依下藥性侵起訴周男。

此案一、二審都判8年，最高法院發回更審，更一審合議庭請藥物專家證實解釋用藥反應，一般服用FM220至30分鐘後開始昏睡，約2至3小時進入深沉睡眠，至少6至8小時才會醒，但甲女在5月11日凌晨0時起，迄至5月12日1時25分搭上航空班機止，係處於報案、製作筆錄、驗傷及採證等有意識狀態，無昏睡、昏迷、喪失記憶、嗜睡、意識混亂等服用2至4毫克FM2後可能出現之症狀。

被告周男辯稱，沒下藥兩人是合意性交，而周男行李中塑膠管，一有FM2殘留，一有某安眠藥殘留，也確屬醫師開給周男處方用藥，周男供稱醫師建議他粉碎後摻水攪拌喝下去，藥效會比較好，他就是用塑膠管攪拌、溶解，法官認為並未違背常理。

顯然檢方提供證據尚有可疑之處，未詳查。兩人性交前，無確切證據指出周男下藥，何以女子5月13日回國後採集尿液檢出FM2反應，應與被告無涉，無法證明被告對甲女施以藥劑為強制性交，改判他無罪，全案仍可上訴。