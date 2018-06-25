首例！大型截波偷上百頻道訊號 侵權損害達千億

刑事局破獲國內首宗架設機房竊取有線電視及衛星訊號的侵權牟利案，搜出大批強波器及轉碼器等。（記者姚岳宏攝）

2018-06-25 14:39

〔記者姚岳宏／台北報導〕最近世足賽正如火如荼展開，竟有業者架設大型截波電視台訊號機房，透過裝設強波器、轉碼器，將有線電視台或衛星訊號，轉換成為網路串流格式，提供機上盒、手機APP的直播頻道使用，連最近正夯，專屬授權轉播世足賽的「愛爾達」頻道也被偷走訊號，這也是國內首次破獲大型地下截波電視台訊號機房。

首次破獲大型地下截波電視台訊號機房

警方調查，非法架設機房的王姓及朱姓男子，為求影像品質提升，還砸下重本架設大型衛星天線，將轉碼設備不斷進化（由第一代進化到第三代），甚至每月花費大量費用購買寬頻及增購設備，以達專業機房水準，因此竊取的訊號內容及傳輸速度，直逼合法訊號機房。

國內有線電視上百頻道均被竊取

警方清查發現，國內有線電視內上百頻道均遭竊取，甚至外商電影頻道、運動節目都遭截轉訊號，由於相關訊號均透過網路傳輸境外主機，目前將擴大追查其他可能接收端主機及端末設備，估算侵權損害可能達新台幣上千億元。

新北地檢署指揮刑事局電偵大隊、保二總隊刑大共組專案小組，透過網路封包追查，發現王、李等2嫌利用新北、台中、台南市等地民宅掩護架設大型截波電視台訊號機房，透過裝設強波器、轉碼器，將有線電視台或衛星的訊號，轉換成為網路串流格式提供機上盒、手機APP的直播頻道使用。

罕見以一對一方式竊取合法訊號

犯嫌罕見以一對一方式，竊取有線電視、MOD及衛星電視的合法訊號，其中不乏本屆世足賽台灣專屬授權頻道，雖狡猾利用網路掩飾犯行，仍被刑事局查緝到案。