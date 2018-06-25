縱火燒12輛機車 施男裝成女生仍就逮

12輛機車遭火勢波及。（記者王冠仁翻攝）

2018-06-25 14:41

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華區西寧南路一處露天停車場本月14日發生火警，共有8輛機車全毀、4輛機車半毀，且有縱火跡象。警方查出起火前54歲符姓男子曾騎機車搭載一名17歲施姓少年到場，警方還發現施平時鮮少使用手機，還疑似為了躲避追查，連通訊軟體上還裝成女生；警方將計就計，派出男警跟他聊天搭訕，進一步鎖定他落腳在桃園一處網咖，前往埋伏逮人。

警方調查，這名施姓少年來自單親家庭，原本跟著母親在新北市中和區生活，雖然跟母親感情不錯，但時常離家閒晃，也曾在外打零工。本月中旬他再次離家，來到龍山寺前艋舺公園溜搭，並結識不少街友，其中與符姓男子相談甚歡成為「忘年之交」。

本月14日凌晨5點多，符騎機車載施來到西寧南路台灣銀行研究中心大樓旁一處露天停車場，施下車後撿拾報紙放在機車腳踏墊上以打火機點燃縱火，隨後與符離去。

警方根據監視器畫面掌握符身分，再根據符說詞鎖定施。雖然施鮮少使用手機，但警方透過他臉書掌握他出沒在桃園龍潭一帶，警方還發現他在通訊軟體上假扮成女生疑似想躲避警方追查，警方索性派出男警與他聊天搭訕，進一步鎖定他行蹤，於今天早上10點多前往桃園龍潭一家網咖外埋伏，果然順利逮到他。

施落網後聲稱，當天放火只是因為好玩，並沒有與人結仇，警方最後將他依公共危險罪嫌送辦。

警方發現施假扮成女生「涵婷」。（記者王冠仁翻攝）