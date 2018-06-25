海陸好身手用錯地方 他縝密行竊計畫宛如電影

2018-06-25 14:32

〔記者徐聖倫／新北報導〕好身手卻用錯地方！31歲男子陳柏學長期至新北市中和民德路某賣場送貨，月前他潛入店長辦公室偷得其手機、皮夾，被他發現手機沒鎖且有賣場監視器遠端監控，他遂利用遠端監控，加上其海軍陸戰隊退役的好身手，攀爬窗戶入內開啟保險櫃，就這樣偷走現金約110萬，警方長期蒐證，23日終將其逮捕。

警方調查，陳嫌有竊盜前科，他在摸走店長手機後就不斷研究，終於被他摸清賣場人員上班坐息時間、進出貨時間、監視器死角，更看出保險櫃藏有大量現金及開啟保險櫃之密碼，藉此開始計畫行竊。

陳嫌先於上月19日晚間6時許，至建八路偷了1輛腳踏車隔日（20日）晚間8時，騎著贓車來到賣場，接著從賣場周邊置放的雜物，一路攀爬到2樓，從窗戶進入後，他接著進入天花板內，再一路爬到店長辦公室，就這樣開了保險櫃，偷走110萬。

店長隔日上班查看發現糗大，趕緊報警，警方連續調閱3日的監視器，最終掌握陳嫌行蹤，遂於陳嫌躲藏的膠囊旅店埋伏，所幸是膠囊旅店，警方說，由於床位限制陳嫌矯健身手，因此順利將他壓制並逮回警局。

陳嫌到案後也向警供稱，因為見到龐大現金，加上自恃是海陸退役身手了得，且他還套了電影警匪片的毛線頭套變裝，覺得計畫天衣無縫，沒想到還是被抓。警方順利追得花盛的贓款80餘萬，訊後，警方依竊盜罪嫌，將陳嫌移送法辦。