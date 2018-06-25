1張檢舉照片、罰單開2張 警急撤單道歉

巫姓女車主違規一次卻收到兩張罰單（記者吳昇儒翻攝）

2018-06-25 14:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名巫姓女子近日收到兩張罰單，遭人檢舉她違規變換車道，跨越雙白線，但兩張罰單居然是同一張照片，日期卻不同，便求助議員協助了解。警方獲通知後，立刻進行內部調查，發現巫女違規地點碰巧在兩個分局交界處，加上警員誤認相片館存檔時間，才會誤開罰單，目前已請開錯罰單的分局撤回，並向當事人道歉。

巫女收到2張罰單，卻發現是同一張違規照片，但時間、填寫地點卻不相同，二分局舉發的地點是位於中正、信一路口，而一分局舉發的卻是喜豬橋，兩個看似不一樣的地方，卻是同一個地點，但舉發時間卻差了一個禮拜。

警方進行內部調查發現，該違規照片是民眾提供，上傳到檢舉系統內，因違規位置位於兩個分局交界處，兩分局承辦人員才會誤以為是自己的轄區，下載舉發，因為存檔的時間不同，且一分局承辦人員未落實結報動作，才會發生一起違規收到兩張罰單的情形。

基隆市警察局指出，經調查後釐清罰單確實有誤開情事，第一時間已先撤回誤開的罰單，並向巫姓車主致歉，至於承辦人員未依規定辦理部分，也將視情節輕重，祭出懲處。

巫女收到兩張罰單卻發現都是用同一張照片舉發。（記者吳昇儒翻攝）