疑無錢繳罰款 男子跳水庫尋短搜尋中

苗栗縣消防局動員人力，在鯉魚潭水庫景山橋下方水域，搜尋范男下落。（記者張勳騰翻攝）

2018-06-25 14:15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台中市籍54歲范姓男子，23日下午離家，台中警方24日定位在苗栗縣卓蘭鎮鯉魚潭水庫出沒，後來在水庫旁發現他的座車，但未發現他蹤影，懷疑跳水庫尋短，警消人員今天再度發動搜尋。警方懷疑他因無錢繳罰金而想不開，惟家屬不肯透露范男離家出走原因。

警方調查，范男在23日下午離家後下落不明，家屬遍尋不著，隔天下午向警方報案，警方透過手機定位，發現他在卓蘭鎮鯉魚潭水庫旁景觀台出沒，前往尋找，在水庫旁景山橋南側停車場，發現他的座車。

大湖警分局經家屬協助取出座車行車紀錄器，發現范男在23日駕車在卓蘭市區出現，在市區繞了2個小時，後來將車子開至景山橋南側停車場，惟下落不明。

苗栗縣政府消防局昨晚深夜11點分下水打撈，但因天色昏暗，並無所獲。今天早上再度出動消防人員在景山橋下方水庫周邊搜尋，因水庫水深、範圍大，搜尋不易。

警方查出，范男為工人，2014年曾涉及酒駕，今年6月因公共危險罪嫌被判刑3個月，得易科罰金，警方懷疑他因繳不出9萬元罰金，而一時想不開，案由警方處理中。

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