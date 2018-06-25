以為成了「大哥的女人」 渴愛熟女失身又失金

2018-06-25 14:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年44歲的蔡聖傑雖已結婚生子，卻流連網路「愛情公寓」、「百度聊天室」尋找具有經濟基礎、渴望愛情婚姻的熟女，雙方以結婚為前提交往，佯稱自己家族開汽車旅館、做茶葉生意、當鋪民宿及多樣多種行業，其中一名曾女被他唬得一楞一楞，以為「自己是大哥的女人」，不僅信用卡讓對方刷了198萬餘元，還為他生下一名兒子，結果蔡聖傑在孩子出生後就落跑，13名受騙女子聯名提出詐欺取財之訴，今年2月彰化地院判蔡男有期徒刑5年。

受騙的曾女自己提民事求償，法官今判決蔡男應賠曾女198萬元。

判決書說，沒有正當職業的蔡聖傑，整天掛在網路聊天室，靠著俊悄的臉龐向女網友示愛，她尋找的對象，絕大多數年紀都比他大，但都是經濟有一定基礎的「熟女」，被害女子年紀最大51歲，最年輕的則有36歲。

蔡男均透過「愛情公寓」及「百度聊天室」認識被害人，隱暪自己有詐欺罪服刑及結婚生子的真相，從網路聊天室得知被害女子職業，刺探其對結婚的渴望，讓女子一步步陷入愛情的迷網，雙方展開約會、同居，蔡男表達自己有意結婚，但缺乏經濟基礎，佯稱自己想要開汽車旅館、當鋪、電子遊戲場、民宿、租車行等。

蔡男專挑有經濟基礎的女子下手，同一時間，只交一至兩個，雙方感情穩定後就開口要錢，第一招就是帶到銀樓買「定情物」，女子為了證明自己是真心，都會付錢買黃金。

判決書表示，蔡男向曾女表示，因為底下有許多小弟要養，小弟被關要籌錢交保，於是蔡男把買來的「定情黃金」都拿到當鋪典當，曾女現在背負龐大債務，還要養跟蔡男生的兒子，生活陷入困境。

在法庭上蔡男否認詐騙，且強調「我每一段感情都是真心的，錢是暫時向她們借，以後會還」，法官駁斥說「你有詐欺前科，又有結婚生子，每次交往你都隱暪，這算真心嗎？」蔡男當庭啞口無言，法官判處他5年有期徒刑，並要罰3年的強制勞動，對於曾女的提出的民事求償法官認為有理，蔡男應付198萬元給曾女。