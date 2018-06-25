小黃司機自撞亡留2稚女 善化警幫籌後事解困

善化警分局潭頂派出所警員林侑樺得知吳男家境困頓，主動幫忙聯繫其親人安置遺孤，也接洽相關慈善機構，幫忙吳男的喪葬事宜。（記者萬于甄翻攝）

2018-06-25 13:55

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名吳姓男子日前行經新市台一線時，疑因車輛失控自撞路樹，雖緊急送往永康奇美醫學中心急救，但仍回天乏術；吳男過世後，留下兩名未成年的女兒，恐無人照料，善化警方得知後，積極找尋吳男的姑姑，也為吳家聯繫相關的急難救助及喪葬事宜，幫吳男家人度難關。

警方表示，今年40歲的吳男，多年前與妻子離婚後，獨自帶著2名就讀國小的女兒，在善化租屋過生活，吳男平時以開計程車為業，相當辛苦。

日前吳男與友人相聚後，深夜開車要返回善化租屋處時，疑不慎失控自撞路樹，送醫急救仍回天乏術。警方事後發現吳男疑和友人相聚時，喝了2杯，酒後駕車釀禍，酒測值為0.2。

吳男過世後，留下兩名稚女，平時家中也甚少有親戚來往，年幼的女兒面對父親突然驟逝，而母親是誰、在哪裡也不知道，悲戚的場景也讓員警相當鼻酸。

善化警分局潭頂派出所警員林侑樺得知後，積極訪查，總算找到吳男在高雄的姑姑，趕緊安置2名遺孤，此外，林侑樺也聯繫轄區內愛心會、區公所等，並由臺南市眾德扶助會幫忙籌措吳男的喪葬事宜，幫吳男走完人生最後一程。

事後，吳男的姑姑也親自到派出所向處理的員警道謝，也感謝臺南市眾德扶助會理事長潘明村的幫忙，目前2位年幼的遺孤生活暫無憂慮。