「離廉潔治理仍有長路要走」國際反貪腐年會獨缺中國

行政院長賴清德（右四）出席亞太地區透明組織年會開幕式。（記者謝君臨攝）

2018-06-25 14:10

〔記者謝君臨／台北報導〕停辦3年之久的亞太地區透明組織年會，今於世新大學管理學院舉行開幕式，將展開為期4天的專題演講與國際交流，19個分會中除了中國，其餘18個分會共計40餘人皆出席本次盛會，對此，台灣透明組織表示：「中國離廉潔治理仍有很長的路要走」；行政院長賴清德致詞則強調：「廉政工作沒有永遠的勝利，只有持續不斷的努力」，與在場與會的嘉賓共勉。

賴清德指出，清廉，是政府最基本的責任，拒絕貪污，是政府人員對人民最重要的承諾，因為一旦貪污，不僅影響行政效率、施政品質，連帶各項重大工程都沒辦法完成，也會影響社會和諧、安定及國家進步。

賴清德還特別提到，過去他在台南市長任內，就相當注重廉政治理，陸續推出閻小妹反貪腐卡通等，期望反貪全民共識從校園扎根。

法務部廉政署、台灣透明組織於本月25日至28日，在台灣舉辦「國際透明組織亞太地區年會」，目的在於凝聚亞太地區各國反貪腐共識，與建立未來的合作平台，屬國際非政府組織會議性質，藉由會議的討論，提供各國政府未來推動廉政工作的參考。

台灣透明組織新聞稿指出，中國政府自習近平上台以來即積極打貪，因貪腐罪證入獄者不計其數，然而，中國離廉潔治理仍有很長的路要走。如2017年國際透明組織公布的CPI指數，中國僅得到41分，排名77名，此次基於政治考量與意識型態，卻獨自缺席，甚為可惜，反觀台灣得到63分、第29名，為歷年來最佳成績。

國際透明組織成立25年，總部設在德國柏林，為最負盛名與反貪腐力量的國際組織，在全球100餘個國家設有分會，每年定期舉辦全球年會或反貪腐會議，皆能聚合上千位各國產官學界有志一同為廉政治理努力的人士，交換各國打擊貪腐經驗與研議對策，為國際社會做出具體貢獻。