謊稱可買官詐財百萬元 前立委助理判刑2年

2018-06-25 13:51

〔記者黃建華／高雄報導〕徐姓前立委的助理謝耀賢，五年前涉嫌向陳姓女子謊稱可代為活動進入公家機關工作，詐財100萬元，拿了錢卻遲無下文，被害女子憤告詐欺，高雄地院認為謝男犯行，造成人民對政府機關官箴敗壞觀感，將他依詐欺取財罪判刑2年。可上訴。

判決指出，被告謝耀賢曾任徐姓前立委的助理，因陳姓女子有意進入公家機關任職，經友人葉女介紹，於2013年5 月間某日，前往向謝男詢問關說事宜，謝男明知其自始即無安排陳女擔任公職之能力，竟向陳女訛稱：現在要進入公家機關服務不容易，透過相關人士去拜託，依現在行情至少要新臺幣100 萬元等語。

陳女誤信謝男有能力及意願安排她至公家機關任職，先於同年 5 月底託友人葉女前往謝的辦公室，轉交現金30萬元給謝男；再於同年5 、6 月間某日依謝男指示，陸續交付30萬元、30萬元、7萬元、3 萬元給謝男 ，遭詐騙金額合計100 萬元。

因陳女始終未接獲任何聘任通知，謝男藉詞推託，陳女發現受騙乃向調查局屏東縣調查站舉發，經高雄地檢署檢察官偵查起訴。

高雄地院審理認為，被告謝男不知循正道處世，假藉代被害人關說公職，詐騙 100 萬元款項，除造成被害人鉅額財產損失，更給予人民對政府機關官箴敗壞觀感，且被告犯後始終未能坦承犯行，尋求被害人諒解，被害人陳女到庭屢次陳稱：「被告太可惡了」，所述都不實在，還故意拖延訴訟，法院安排調解也沒到，到目前也都沒把錢還她，希望法院從重量刑。合議庭因此依詐欺取財罪將謝男判刑2年，可上訴。