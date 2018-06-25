男自導自演渣男毆女友 因為這理由不算造謠判免罰

2018-06-25 13:22

〔記者張文川／台北報導〕去年9月有網友在臉書「爆料公社」張貼一段影片，一名雨衣男在華山文創園區停車場訐譙、追打撐傘妹，追逐時還自己滑倒；警方追查證實是「全球飛華數位行銷公司」總經理黃飛榮，為了想紅而導演這齣戲，依社維法散布謠言罪移送台北地院裁罰；但法官認定影片內容只是私人糾紛，未讓公眾恐慌或畏懼，裁定不罰。

法官認為，影片與文字的內容只是特定男、女間的爭執，並非恐怖攻擊或無差別攻擊，難以證明黃男有使公眾感到害怕或恐慌的意圖，警方也未能舉證有民眾在觀影後心生畏懼或恐慌，不構成「影響公共安寧」要件，因此裁定免罰。

黃男在爆料中宣稱，9月14日在華山文創園區停車場，目擊一名戴安全帽、穿雨衣的男子，朝一名撐傘正妹罵三字經、恐嚇「信不信我砍妳」，朝正妹揮拳，卻揮空打到電線桿，追打正妹還滑倒。

影片引發網友熱議，警方認為事涉家暴、恐嚇，追查證實是黃飛榮自編自導，王姓雨衣男是黃男花3000元僱的臨時演員，與義務演出的施姓女模合演短片，3人先到黃男辦公室討論劇情，殺青後王男返回辦公室領酬勞。

黃男到案起初供稱是友人的糾紛，瞞不住警方之後承認預謀拍片，改稱受客戶委託製作探討渣男議題的搞笑影片，以測試網友反應，目的是要提升公司知名度。

警方認為黃男散佈謠言造成社會不安，移送法辦，但法官裁定免罰。社維法「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」罪，可處3萬元以下罰鍰、或拘留3日以下。