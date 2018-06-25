為揪出偷髮賊 假髮店發願捐50頂假髮

2018-06-25 13:13

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一家假髮店21日下午3時許遭人一名年約60歲婦人偷走市值約3萬元的假髮，店家比對之後發現，竟與3年半前行竊4頂假髮的婦人是同一人，立刻報警處理，並PO網請網友協助揪出竊嫌。店家也發願如果真能逮到竊嫌，將會捐出50頂假髮給台灣癌症基金會等單位病患，希望大家幫忙抓賊。

美髮店徐敏男經理受訪時指出，3年半前婦人行竊後，估計損失約10多萬元，店內也立刻裝設防盜門，沒想到21日又來偷竊，晚間就拿著監視器畫面到基隆市警一分局忠二路派所報案。

徐經理說，婦人算是識貨的竊賊，專偷店內真髮製成、單價較高的假髮，先拿櫃子下方的假髮，放在一旁，偷走目標物之後，再用櫃下的假髮頂替，讓服務人員一時間沒辦法沒看見假髮失竊；婦人再背對著店員，將得手的假髮放進包包內，調整之後從容離去。

店員表示，婦人走過防盜門時，門鈴大作，有要求她打開包包，但她隨手打開2個手提袋後，就說：「沒看到假髮，我要走了」之後調閱監視器才知道，她是把假髮放在隨身的小包包內，行徑惡劣。

經理徐敏男說，該名婦人21日不只偷了假髮，也在附近的美妝店偷了化妝品，經網友幫忙協助交叉比對之後，確認是同一人。為了揪出竊賊避免其他人受害，只要抓出竊賊，公司將會捐助50頂假髮給台灣癌症基金會、癌症希望基金會、宜蘭縣衛生局、宜蘭羅東博愛醫院，希望大家幫幫忙。

相關影音