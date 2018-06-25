性愛初體驗 13歲少女友寫日誌 23歲男友挨告

2018-06-25 11:54

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名13歲少女情竇初開，與23歲的陳姓男友先後發生6次性關係，少女在手機記事本記下性愛時間地點，被母親發現，怒告陳男妨害性自主，高雄地院審理時，少女幫陳男求情，表示「將來要共組家庭」，法官因此依對未滿14歲之女子為性交，將陳男判刑2年，但緩刑5年，以啟自新。可上訴。

判決指出，23歲的被告陳男，與13歲的少女「小美（化名）」認識後，墜入情網，發展成男女朋友關係，雙方先後發生6次性關係，未料，少女將兩人性愛時間、地點都記載在手機記事本，被母親意外發現，氣得報警提告。高雄地院審理時，法官認為，被告陳男明知少女未滿14歲、身心發展及性觀念意識未臻健全成熟，竟仍與其發生性行為，實已影響少女身心健康正常發展及侵害少女性自主權，所為實不足取；但念及被告案發時與少女為男女朋友，被告並無強暴、脅迫或違反少女意願 ，於法院審理期間亦表明有和解意願，但因少女母親無和解意願，雙方始未能達成和解。

此外，少女於偵訊中表示希望罰被告輕一點，因被告對其很好，嗣於法院審理中表示其與被告私下約定未來要組成家庭，希望法院從輕量刑。

合議庭認為，法院若判被告入監，恐影響其人生，法院斟酌再三，認被告所受宣告之刑以暫不執行為適當。因此合議庭雖依未滿14歲之女子為性交，將陳男判刑2年，但宣告緩刑5年，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供200小時之義務勞務，及應接受法治教育課程3場次；緩刑期間付保護管束，以啟自新。