就地保留改善棲地 台中車站舊站廣場前老樹生長良好

2018-06-25 11:50

〔記者張菁雅／台中報導〕台中車站舊站前廣場（廣6）工程將於6月底完工，前廣場區域有2棵市府列管保護樹木，施工期間，台中市政府建設局特別採取保護措施，就地保留老樹並改善棲地。建設局表示，目前老樹生長狀況良好，樹下正設置木平台，保護樹木根部不被踩踏，預計6月底前完成。

建設局指出，這2棵由市府農業局列管的老樹，編號為0107003及0216004，分別是樹齡70年的榕樹及樹齡50年的木棉樹。市府於去年11月推動「台中車站廣場（廣6）工程」，對於這2棵列管的榕樹及木棉樹，除了現地保留外，更加強棲地保護，施工期間也要求工程單位對樹木採取保護措施，避免機具不慎碰撞老樹造成損傷，並設置「樹木保護區」，以及由具專業知識的技術人員擔任樹木保護區的專案管理人。

建設局指出，「樹木保護區」是在開發或營建工程時，劃定一個區域，區域內禁止或限制某些活動，以防止或減少對區內樹木的潛在傷害。樹木保護區設置範圍至少為樹木直徑的12倍，由於老榕樹緊臨工區，導致保護區大小與形狀因此受限制。為此，市府依據工區現況路型及可架設的範圍進行調整，清除榕樹根系土方移除堆置物，進行棲地改善，並依照台中市樹木保護委員會委員們的建議，在距離榕樹周圍3至5公尺處設置圍籬。

建設局也說，木棉樹雖位於工區外圍，不在機具施工的動線上，市府同樣進行至少5公尺距離的圍籬防護措施。目前2棵列管老樹均架設支撐架，樹下正設置木平台，保護樹木根部不受踩踏，預計6月底前完成改善。