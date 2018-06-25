不法獲利逾百萬元 「清水斷崖」棄置廢輪胎元凶找到了！

警方進一步發現蘇花公路沿線多處遭人棄置大量廢棄輪胎，歷經半年清查過濾向上溯源後，鎖定花蓮縣吉安鄉某間輪胎行涉有重嫌。（記者王峻祺翻攝）

2018-06-25 11:54

［記者王峻祺／花蓮報導］名聞遐邇的花蓮「清水斷崖」，去年7月遭人棄置逾400條廢棄輪胎，警方雖循線逮到丟棄者，仍向上追查元兇，歷經半年過濾，鎖定1名經營輪胎行的王姓業者涉有重嫌，蒐證後發現他在2年內違法清運多家車廠逾4000條汰換輪胎，收取費用卻隨意棄置，不法獲利上百萬元，全案今依違反廢棄物清理法函送花蓮地檢署偵辦。

台九線蘇花公路崇德步道去年遭人偷偷堆放上百條廢輪胎，保安警察第七總隊第九大隊經會同花蓮縣環保局現地勘查，並向新城分局崇德派出所調閱百支沿線路口監視器後，尋線追查到傾倒廢輪胎犯嫌，是1名在秀林鄉開設輪胎行的40歲李姓負責人。

由於警方進一步發現蘇花公路沿線多處遭人棄置大量廢棄輪胎，歷經半年清查過濾向上溯源後，鎖定花蓮縣吉安鄉某間輪胎行涉有重嫌，隨即報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，針對王姓業者進行近半年蒐證。

保七總隊第九大隊警務員曾紹威說，王姓嫌犯自105年起違法清運花蓮縣內知名T牌大廠、家牌輪胎中心等多家車廠汰換下的廢棄輪胎，收取處理費用後卻隨機棄置於大花蓮境內，丟棄地點遍及吉安、壽豐、鳳林、光復、秀林鄉等10餘處，迄今共棄置輪胎總數4000餘條，不法獲利逾百萬。

他說，王嫌明顯違反廢棄物清理法，最重可處6年以下有期徒刑併科罰金，目前全案已函送花蓮地檢署偵辦，呼籲車廠業者應將汰換廢棄輪胎交由合法業者清運處理，切勿為了節省清除費用而連帶受罰，否則必須負連帶清理及環境改善責任。