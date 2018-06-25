這一瞬間！毒販發動車想逃 巡邏警手快拖他出賓士車起出毒品

湯姓男子身上持大量海洛因、安非他命毒品，遇警盤查突發動車輛想逃逸，被警員拖出駕駛座壓制逮捕。（記者李容萍翻攝）

2018-06-25 11:51

〔記者李容萍／桃園報導〕43歲湯姓男子駕駛賓士轎車，因後車廂鎖頭故障，在後車廂鎖頭插了一支螺絲起子防止彈起，引起巡邏員警注意攔車盤查。身上持有大量毒品的湯男假意下車接受盤查，警方要檢視他隨身包包物品時，湯男藉口要打電話坐進駕駛座，出其不意的突發動車輛，想要衝車逃逸。

還好執勤警員許哲瑋眼明手快，將湯男拖出車外壓制，在包包中起出大量高純度的海洛因磚及安非他命毒品；過程中，許員左手肘受到輕微擦傷，但應變得宜及時逮人，成功遏止這批毒品流出市面，桃園市警察局長黎文明25日指示分局長張維鎮慰勉，對許員線上機警破獲毒品案，表示高度肯定。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，43歲有20多項毒品前科湯姓男子，24日下午3時許，駕著雙B轎車行經平鎮區中豐路段時，因後車廂鎖頭插了一隻螺絲起子，被後方巡邏的宋屋派出所警網發現可疑，一路尾隨湯男到中豐、山福路口將車輛攔停。湯男一開始還假意下車配合警方盤查，告知後車廂鎖頭壞了，導致車廂蓋鎖不住，才插上螺絲起子暫時固定。

警方進一步盤查湯男身上的包包時，湯男態度立即轉變，以打電話等藉口，不斷的想坐回駕駛座。許員當下警覺不對，立即做出應變動作，湯男突發動車輛，想衝車逃逸瞬間，就被許員拖出車外壓制，並在其隨身包包中，起出市價約300萬元的364公克高純度海洛因磚，114公克的安非他命毒品及疑似販毒所得21萬元，訊後依毒品、妨礙公務罪嫌送辦。

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