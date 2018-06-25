女兒祭拜20多年衣冠塚 失蹤33年婦人原來在安養院

台南麻豆警分局巡佐吳孟宇（左）持吳婦的照片給吳婦女兒指認，尋人成功。（記者楊金城翻攝）

2018-06-25 11:00

〔記者楊金城／台南報導〕在台東安養機構安置11年的79歲吳姓婦人，身分未明，台南麻豆警分局巡佐吳孟宇，歷經半年比對上百筆失蹤人口報案紀錄及戶籍資料，查出吳婦竟失蹤33年，早被法院宣告死亡，家屬祭拜20多年衣冠塚，經聯絡吳婦在新竹縣的女兒，促成母女團圓。

106年12月間，吳員在警政知識網身分不明系統查得一筆通報資料，通報內容為於96年8月31日在台東縣太麻里由一名計程車司機報案，一名乘客婦人從台東火車站上車後向司機告知欲往太麻里、知本及台東市等地，因司機懷疑婦人有失智傾向，只好載往派出所請求協助。

當時當地員警發覺婦人無法對話及表明身分，身上也無攜帶證件，通報台東縣社會局協助安置，等待家屬指認，吳婦因此在安養機構住了11年。

吳孟宇歷經半年時間，比對上百筆失蹤人口報案紀錄及戶籍資料，最終查得一筆戶籍在台東縣台東市宣告死亡婦人，經向主管報准後，持指認照片前往新竹縣新豐鄉家屬女兒住處訪視，女兒一看見婦人的照片，直呼說不可思議，這就是她母親沒錯，婦人身分的謎題，終於被解開。

原來她是民國81年（當時53歲）被宣告死亡的吳姓婦人，在74年就因不堪長期被外省籍父親家暴而離家出走，7年後被宣告死亡，轉眼間過了近11年的機構生活。

吳員聯絡上吳婦的女兒，前往台東市機構探視母親，有輕微失智的吳婦認出女兒，母女見面，熱淚盈眶，場面令人感動。

吳婦的女兒表示，母親離家出走時，她還是就讀國中，弟弟過世後，33年來，從沒放棄尋找母親，一直都抱著一絲希望，期待奇蹟能出現，向法院申請宣告死亡後，甚至還用衣冠塚在靈骨塔祭拜，一拜就是20多年。家屬對於警方能協助找回母親，一再表示感謝，讓她還能與母親團圓。

吳孟宇表示，能協助吳婦與家人團圓，任務完成，非常高興。