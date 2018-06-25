不滿機車被拖吊 他在交通局長座位潑糞水這下慘了...

2018-06-25 11:02

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名徐姓老翁去年7月間不滿機車違停遭拖吊，前往高市交通局欲找局長理論未遇，竟折返在交通局長座位潑灑糞水，還將沾有糞便的尿布放在局長座位，高雄地院一審依對公署公然侮辱罪將他判刑3月，如易科罰金9萬元。徐翁不服上訴，遭高雄高分院駁回，維持原判。

判決指出，徐姓老翁因不滿違規停放機車遭拖吊一事心生不滿，於去年7月28日11時26分許，至高雄市政府交通局局長辦公室，欲找該局局長理論。因局長洪姓機要秘書向徐翁表示，局長因公不在辦公室內，徐翁隨即離開局長辦公室，復於同日11時35分許，持裝有糞水之保特瓶及沾有排泄物之尿布返回局長辦公室。

徐翁涉嫌基於公然侮辱公署之犯意，公然以將沾糞尿布放置於局長辦公室內座位，並 持裝有糞水之保特瓶向該座位潑灑之方式，侮辱高雄市政府交通局。

案經新興警分局報告高雄地檢署偵查起訴。高雄地院一審依對公署公然侮辱罪將他判刑3月，如易科罰金9萬元。

徐翁不服，上訴二審，高雄高分院審理時，徐翁辯稱，是力氣太大才不小心擠壓出糞水、找不到垃圾桶故將沾有穢物之尿布放置在桌上、並說他注重衛生所以才將裝有糞水的保特瓶、沾有排泄物的尿布帶到局長辦公室等語。高雄高分院認為他飾詞狡辯，犯後態度不佳，駁回上訴，維持一審原判。