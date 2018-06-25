深夜攻擊及性侵2女 惡狼重判4年6月

2018-06-25 10:56

［記者楊政郡／台中報導］「信子」（化名）剛與男友吵架，心情差獨自外出散步，深夜步行在中市清水區大甲溪橋卻遇到惡狼！把她推入路旁草叢，以屁股坐在頭上痛毆，強拉下女子長褲及內褲，以手指性侵得逞，所幸男友據報趕到現場，跳下草叢拉住女子，惡狼才放棄逃離，並遺留小客車在現場，台中地院依強制性交及傷害等罪判處王嫌4年6月，王嫌坦承有開車到上述地點，但否認性侵女子。

判決書指出，2017年8月28日晚間8時，「信子」與男友吵架後獨自外出散步，而王嫌當天晚上開自小客車，車子停在清水區，接近大甲溪橋南端處路邊講電話，「信子」約9時27分步行經過王嫌的車旁，王嫌關車燈、熄火、下車、尾隨，從後方摀住「信子」嘴巴，往路邊草叢推下，「信子」跌入草叢（與路面高度差約160公分）後，再坐起後隨即撥了電話告知男友求救，並告知其所在位置。

由於天色暗黑，「信子」人在草叢中，看到還有人影接近，王嫌跳下草叢直接以屁股壓在甲女頭上，搶下「信子」的手機，腳踩著「信子」的手，強行解開內衣摸胸，拉下外褲及內褲，以手指插入甲女陰道內性侵，「信子」掙扎、喊痛，王嫌恫嚇「妳不乖乖配合，我就讓妳死」。

約9時40幾分，「信子」男友趕到現場，在橋邊大喊女友名字，「信子」也大喊救命回應，王嫌雖停下動作卻企圖將人拉往更下方的水溝，男友發現後奮不顧身跳下草叢，一把拉住「信子」，王嫌才匆匆逃離現場，又發現草叢有動靜往自小客方向，男友以為嫌犯要把車開走，隨即以機車檔在自小客車前，此時警方到現場，就不見人影，翌日凌晨「信子」到光田醫院驗傷，左面部眼下區眼顯抓痕、胸腹部、背臀部、四肢部多處抓痕、陰部新撕裂傷等。

而同年9月20日晚間9時許，王嫌涉嫌以不明液體，在大里區內新橋上無端攻擊呂姓女子，呂女當晚間至中國附醫急診，經診斷有雙眼不明液體灼傷。

被告王嫌坦承在上述時、地出現在現場，但矢口否認犯下這兩起案件，法官認為據被害人指述，現場時空研判，王嫌犯行明確，強制性交及傷害罪嫌，合併判處4年6月。