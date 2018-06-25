高市宣導短片 爸爸告誡女兒：別找這樣的男友

高市新聞局推出短片有笑點，片中父親告誡女孩，別找愛騎車耍帥的男孩當男友（記者王榮祥翻攝）

2018-06-25 10:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市新聞局今發表兩支各30秒的交通宣導短片，以淺顯、生活、又帶點幽默的方式，提醒民眾騎車別搶快、遠離大型車死角等觀念﹔其中有段畫面是男生騎車載女友時耍帥猛衝，路邊的一位爸爸立刻跟小女兒說：「以後別找這樣的男朋友、知道嗎」﹗

新聞局說明，暑假是家人、朋友結伴相約出遊旺季，為降低大型車及機車族群事故發生，特別製作「她還在等你回家」、「你和我想的不一樣」等兩支交通安全宣導短片，今起透過多元管道全面放送。

新聞局長張家興表示，播出媒介包括高雄款臉書、高雄捷運、7-11、全家及屈臣氏等通路，他同時感謝交通部道路交通安全督導委員會協力，讓中央、地方通力合作，共同推動交通安全宣導。

張家興指出，有鑑於高市大型車事故較高，因此針對大型車對症下藥，製作「她還在等你回家」宣導短片，以親情訴求為出發點，描述小孩在家中殷切期盼等著媽媽回家；但馬路如虎口，當行駛在大型車旁，一旦進入視野死角區，容易發生交通事故，提醒用路人務必遠離大型車，大型車也該加裝視野輔助系統。

他進一步表示，因應高市於2017年18到24歲機車事故占總體交通事故一成多，遂推出「你和我想的不一樣」短片，劇情為男騎士載著女友迎風奔馳，卻在馬路上狂飆、任意轉彎，自以為吸引羨慕目光，卻引起路人側目，有位爸爸還告誡小女兒別找這樣的男友，短片中的耍帥青年最後也被警察攔下開單。

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