母載3歲兒北部騎到台中爆胎 暖警助返家

2018-06-25 10:20

〔記者許國楨／台中報導〕入夏以來連日高溫，火紅艷陽將馬路柏油烤得炙熱，台中市警方上週路口執勤時，見簡姓婦人推著機車左右搖晃顯得突兀，上前關心，赫然發現該車滿載，前方還載著3歲稚兒，破損輪胎經拖行胎皮早已變形脫落輪圈外，婦人推車更顯吃力，員警適時伸出援手，通知機車行貨車前來協助，讓母子這趟3天2夜的旅途畫下完滿句點。

台中市第六分局永福所警員周文彬、梁瑛泓當天在福科路與福林路口處理號誌故障交通疏導，正當號誌恢復正常準備離開之際，發現福林路上1輛左右搖晃的機車緩緩靠近，員警上前了解發現機車後輪因連日高溫發生爆胎，車上滿載物品加上搭載1名幼兒，在拖行之下鋼圈早已裸露。

員警將母子倆帶至一旁騎樓下，43歲簡女先是幫兒子擦去臉上汗水，才逐漸恢復平靜心情告知員警，她們一路由北部騎車南下到台中旅遊，結束3天2夜的行程要北返時，途經台灣大道發現輪胎爆胎，才會推著機車打算前往機車行修理，烈日下推車近10分鐘早已滿頭大汗，遇到員警前來關心直呼真的好幸運。

簡女說，因熱愛台中，特地騎車載3歲兒子從北部住處出發一路南下遊玩，當時正要沿台灣大道至清水高美濕地再一路北返，結束這趟來回路程約250公里的旅行，沒想到機車突然爆胎，只得推著機車尋找機車行修理，所幸遇到熱心員警關心並聯繫附近機車行前來載運修理，母子倆才得以順利旅遊北返，離去時還向員警打聽台中知名景點，也對警方協助再三表達感謝。