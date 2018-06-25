失聯移工組印尼村 男嬰、孕婦、通緝犯共處一室

2018-06-25 09:52

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕移民署桃園市專勤隊21日在中壢區查獲11名印尼籍失聯移工，逐一清查發現，「印尼村」屋內有名9個月大男嬰及一名懷有8個月身孕的女子，還有因涉犯傷害被澎湖地檢署通緝的男移工。

專勤隊指出，此次共查獲7男4女，其中男嬰父親「阿東」跟母親「安娜」在印尼結婚後，分別來台從事船員及看護工工作，2人失聯後四處打工維生，並在新竹生下男嬰，另外其他3對情侶均同樣在來台工作後，於失聯期間認識，成為男女朋友，其中「杜娜莉」已懷有8個月身孕。

專勤隊調查發現，「印尼村」生活經濟來源由男性移工外出前往不特定工地從事綁鐵工作，女性移工則在家中操持家務，與一般印尼家庭生活無異。

此外，專勤隊幹員帶領移工收拾私人物品時，眼尖發現疑似毒品吸食器及毒品殘渣袋，其中「究古」因傷害案被澎湖地檢署通緝，並在確認身分上銬時，自知東窗事發，持刀拒捕，所幸在專勤幹員使出綜合逮補術下，被制伏。

經轄區警方到場協助，其中「歐力」、「究古」及「達索」等3人均坦承持有上述違禁品，警方帶回偵詢後，分別依違反毒品防制條例及傷害通緝案一併隨案移送桃園地檢署偵辦，檢察官訊畢「究古」隨即發監執刑，另「歐力」及「達索」則移由該隊依法查處收容，並續追幕後非法雇主。

移民署呼籲，民眾如有發現外來人口從事非法活動，可以記錄發現時間及處所，向專勤隊檢舉，同時為能保障婦女及嬰兒基本人權，以「子隨母行、一併遣返」原則下，待男嬰母子旅行文件辦妥，將立即遣返原籍國。

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