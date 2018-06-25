他住國軍英雄館17年拒搬挨告 二審敗訴需賠139萬

依判決估算，宮泰安佔住32個月，需給付128萬元房租，加上館方兩次律師費總計為139萬5000元。（圖擷取自Google街景）

2018-06-25 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕鋼鐵大廠燁輝公司副總宮泰安長期租住高雄國軍英雄館，一租就是17年，而3年前館方公告不再提供長租方案，要求宮泰安租約到期後就要搬走，但宮泰安夫婦卻不搬，國軍英雄館一狀告上法院，高雄地院認為宮男拒不搬離屬無權佔用，應將房間清空返還，並需自2015年11月起，「按月給付國軍英雄館4萬元房租」以及一、二審律師費11萬5千元，全案確定。

根據《蘋果日報》報導，高雄國軍英雄館提告指出，宮男在該館長租十多年，該房租金按月計算是每月1萬3000元，雙方最後一次簽訂租賃契約是在2014年10月20日，約定租期從2014年11月1日起至2015年10月31日止，但因軍方在2015年欲落實《國軍英雄館管理辦法》中服務國軍等規定，於2015年3月6日張貼公告租期屆滿後不再續租給長期租賃住宿者，先後以公文照會單及律師函告知宮男，但宮男在租約到期後拒絕搬遷。

英雄館強調，宮男並非與國防相關人員身份，佔有房間造成館方損害，所以提告要求宮男搬離，並以該房每日定價3400元計算，要求按月給付10萬2000元房租，以及館方為本案聘請律師所花費的律師費用5萬5000元。

對此，宮泰安則認為自己是良善承租人，沒想到英雄館不再續租，而他懷疑館方仍提供他人長租服務，不租給他有違「平等原則」，而自2015年11月1日起因館方拒收他繳交的租金，已將該月起至隔年4月底為止的房租以國軍英雄館為受領人之名義提存於法院，強調自己並沒有任何違約。

高雄地院審理認為，館方在租賃契約屆滿前就數度通知宮男不續租，為「合法終止租賃契約」，至於租約屆滿後租金怎麼計算，法官指出，高雄國軍英雄館鄰近高雄熱門觀光景點，生活機能佳，館內垃圾及公共區域另有專人負責清潔，以月租1萬3000元核算是嚴重低估，每月租賃行情應以4萬元才適當，判宮男應按月給付至遷出為止，另需支付館方律師費用5萬5000元。不過宮男不服上訴，二審再度敗訴，合議庭維持一審原判決，另判宮男需支付英雄館二審聘請律師的費用6萬元，全案確定。

依照判決估算，宮泰安佔住32個月，需給付128萬元房租，加上館方兩次律師費總計為139萬5000元，宮泰安受訪時表示不服判決，指稱租金在法規有上限，並說：「法院判了我不搬也不行，一個月4萬我也住不起啊！」宮泰安指稱，英雄館在合約到期前為了逼他們搬走故意「整修8樓」，讓他被施工粉塵、噴漆影響而罹患支氣管及皮膚炎，事後他另對經理與英雄館提告傷害，目前還在打民事官司。針對宮泰安說法與判決結果，英雄館則以不希望影響商譽為由拒絕受訪。