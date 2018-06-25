小隊長沒穿制服救人傳將懲處！溺者妻一封信急求情

澎湖縣望安月初發生浮潛客溺水意外，消防小隊長蔡曜任投入救援時，卻因為沒有身穿制服，將遭到處分。他則在臉書上強調，是因為「救人一秒都不能等」。（翻攝自臉書）

2018-06-25 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕6月9日一名男子在澎湖望安潛水時溺水，一度無生命跡象，沿途經友人、衛生所、消防隊及海巡隊人員接力CPR，送醫後奇蹟式康復。不過，卻傳出，消防小隊長蔡曜任救援時被拍到沒有穿制服，將遭到處分，蔡曜任回應「救人一秒都不能等」，「如果上級要處分請自便」，引發各界熱議。獲救溺水者的妻子昨晚也寫了一封信給蔡曜任，指出當時若非及時救援，她的先生早已一命嗚呼，「懇請各位長官從輕發落！」

蔡曜任日前在臉書提到，當天原本救護班的同仁外出安檢，突然接到溺水通報，同仁還在準備換防寒衣、拖救生艇，他則不管服裝合不合規定，就趕快出勤，也成功以CPR將患者救回。沒想到，照片曝光後，他因為未穿制服出勤，被要求「自請處分」，他則在群組內表示「沒有自請處分我盡全力在第一時間救人，要簽處分請自便」，卻被認為是在對長官嗆聲。

蔡曜任昨天晚上在臉書PO出溺水者妻子的來信，透露自己收到私訊時，感動到紅了眼框，「我還能說什麼呢？就算記大過也值了。」不過他也強調，「大過」比喻就算被嚴厲處分也值得的意思，他目前未收到任何上級之處分與警告。

溺水客的妻子來信寫道，事發當時，同事趕緊急救，和旁邊觀望的年輕孩子三個人輪替，在黃金急救中，她的先生吐水睜眼，氣若游絲。緊接著119接軌，開啓最佳模式的黃金救援，才能爭取到更多時間與死刼拔河。她誠摯感謝兄弟們的快速援手，否則先生早已回天乏術一命嗚呼！

她也說，朋友line來訊息，才知蔡曜任因備勤未著正式服裝出援救人，必需受罰。她想到消防單位幫忙緩頰，救人的確是「秒以救人，秒以失魂」。當時蔡是備勤，未著裝符合一般性，頂多是裝容不整，與救人之急務相較下孰輕孰重？希望各位長官能從輕發落。

澎湖縣消防局副局長許文光之前則表示，獎懲一碼歸一碼，消防人員上班本來就該穿制服，民眾才能識別身分，照片中同時救人的海巡、警察、替代役也都身穿制服，難以理解小隊長的邏輯。許文光強調，該獎勵就會獎勵，但不符合紀律的部分，也將作應有的處分。