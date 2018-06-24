這款老爸！ 疲勞駕駛害死女兒 事後還在醫院吸毒

2018-06-24 23:00

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子去年開車載妻子及1個月大的女兒返家時出車禍，女嬰因沒有安全椅重摔死亡，檢警事後查出林男有毒品反應，林男辯稱，女兒搶救無效後，曾在醫院內吸毒；新北地院合議庭認為，林男在肇事19小時前有吸毒，也無法排除肇事後有再度吸毒，車禍原因是疲勞駕駛所致，與毒品無關，依過失致死判刑6月。

合議庭調查，去年6月9日凌晨4、5點，林男在宜蘭吸食海洛因跟安非他命後，仍開車載妻女返回新北市三峽區住處，後來又獨自前往桃園市上工，下午4點多下工回到住處，沒有休息又開車載妻女到土城就醫。

同日深夜11時許，他準備回家時，因打瞌睡撞擊擺接堡路與柑城橋的閘道護欄，女嬰摔到右前座腳踏墊上，送醫不治；檢方依施用毒品不能安全駕駛致死罪起訴，林男喊冤說車禍是太累導致，且他在女兒宣告急救無效後，曾於醫院內另外吸毒。

合議庭依國道通行記錄及林妻證詞、藥物報告等判定，林男在宜蘭有吸毒，但從宜蘭返回三峽，並到桃園上工、土城就醫，均無異狀，可見他的注意力及操控力沒受毒品影響，他可能因長時間沒休息精神不濟才打瞌睡。

合議庭認為，檢警是在肇事隔日早上採集林男尿液送驗，其鴉片類可待因及嗎啡數值高，可見不是前一天在宜蘭吸毒導致，且肇事後他人身自由沒受拘束，其妻子也說醫師宣告搶救無效後，丈夫有走出病房，事後向她坦言有吸毒，不能排除他在醫院另外吸毒說法。

合議庭認為，林男下班後親自幫女兒洗澡，特地購買羊奶粉哺育，可見他對女兒疼愛有加，其內心悲痛及遺憾，但女嬰卻因他的過失失去生命，仍須予以非難。

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