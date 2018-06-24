好友「情義相挺」的代價 法官告訴你！

2018-06-24 23:45

〔記者王定傳／新北報導〕鍾姓男子發現女友偷吃，糾林姓及翁姓好友「相挺」把「小王」翁男押到堤防外，逼簽本票還拿走他皮夾內1700元，3人都被法辦，林男卻說他只是情義相挺，沒有介入還勸說不要動武；新北地院合議庭認為，鍾男索款時，林男雖沒參與討論，但他也沒離開，而是全程在場「相挺」，依恐嚇取財罪判他7個月徒刑。

至於「事主」鍾男，合議庭認為，他與女友根本沒有結婚，並無任何民事上損害賠償請求權，判鍾1年4月徒刑，另名共犯翁男被判刑9月，3人均不得易科罰金，若確定就要服刑。

檢警調查，鍾男因得知女友「偷吃」，揪好友相挺，拿女友手機「設局」約小王，等對方現身，火速持球棒從草叢內竄出，嗆聲「你動我女朋友」，逼翁男上車，開到新北市三重區重陽加油站旁堤防外開口索賠。

翁男解釋：「你們沒有在一起了，才會更進一步」，但見對方人多，下跪求饒，討價還價後承諾賠償2萬元，還簽5萬元本票擔保，連皮夾內1700元都被拿走。

鍾男辯稱對方同意賠償2萬，為了防止沒如期賠款，才要求簽本票；合議庭認定，3人都知道鍾男沒法律依據卻仍犯案，但因翁男坦言，若對方開口100萬，絕對不會給錢，判定翁仍保有一定意思決定自由，不是強盜而是恐嚇取財。

至於林男，合議庭認為，他雖未積極參與討論索款，但聽到鍾男開口索款時，沒離開或報案，仍全程在場「相挺」，所謂「相挺」就是在場助勢，增加人數、增強實力，鍾男之所以能拿錢就是2人相挺、協助，讓翁屈服，心生畏懼、聽命服從，在場陪伴也是一種行為分擔。