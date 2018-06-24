搶救溺水客未穿制服將遭處分 消防小隊長怒了

2018-06-24 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕澎湖縣望安月初發生浮潛客溺水意外，消防小隊長蔡曜任投入救援時，卻因為沒有身穿制服，將遭到處分。他則在臉書上強調，是因為「救人一秒都不能等」，如果上級要處分「請自便」，引發討論。

蔡曜任在臉書「阿任的想像天地」中提到，當天原本救護班的同仁外出安檢，突然接到溺水通報，同仁還在準備換防寒衣、拖救生艇，他則不管服裝合不合規定，趕快出勤，也成功以CPR將患者救回。

沒想到，照片曝光後，蔡曜任因為未著制服出勤，被要求「自請處分」，他則在群組內表示「沒有自請處分我盡全力在第一時間救人，要簽處分請自便」，卻被認為是在對長官嗆聲。

蔡曜任表示，「對我來說救人一秒都不能等」，他深知搶救時間的重要。加上他的執勤地區是離島中的離島，「一天只有2、3個警消上班，每次連上好幾天，一天24小時都在出勤待命狀態」，難道同一件制服要一直穿嗎？他表示「那也得先給我合理的人力、合理的勤務輪替」。

綜合媒體報導，澎湖縣消防局副局長許文光表示，獎懲一碼歸一碼，消防人員上班本來就該穿制服，民眾才能識別身分，照片中同時救人的海巡、警察、替代役也都身穿制服，難以理解小隊長的邏輯。許文光強調，該獎勵就會獎勵，但不符合紀律的部分，也將作應有的處分。