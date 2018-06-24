打死人談好和解還想殺價 男子重判20年定讞

2018-06-24 16:15

〔記者張文川／台北報導〕桃園市土地仲介商谷正福，前年12月在KTV和朋友飲酒，因友人和彭姓男子發生爭執，他竟持1塊重達9公斤的實心大木板狠砸彭男頭部致死；一審依殺人罪將谷男判刑16年，但高院認為谷男一審原已答應300萬元與死者家屬和解，但二審卻又反悔，推說只能籌到100萬元，還要求付錢後要停止羈押，認定他毫無悔意，改重判20年；最高法院日前駁回谷男上訴，全案確定。

判決指出，前年12月29日凌晨4點多，谷男在桃園某KTV大廳，因友人與28歲彭男爭執，他替友人出頭，拿起長70公分、寬60公分、厚度5公分的大型實心木板，猛砸彭男頭部，彭倒地昏迷，因顱骨破裂、顱內出血，送醫死亡。

家屬附帶民事求償800萬元，谷男一再殺價，最後與家屬達成300萬元的和解條件，一審因此判谷16年；二審谷男仍要求降價，宣稱只能籌到100萬元，其餘只能分期付款，還和法官談條件，要求若付出100萬元就要讓他先停止羈押，法官認為谷男無視死者父母的喪子之痛，只想著自己刑期過長，恐無法為父母送終。

谷男二審時仍未全盤認罪，辯稱當時酒醉意識不清，還責怪是救護人員延遲送醫，法官依監視器畫面、到場員警證述，認定谷男當時應答如流、意識仍算清醒，行為並未受喝酒影響，急救過程也無違失。

高院認為谷男始終未自省的自己行為，有必要長期在監所矯治，以促使他自我反省，依檢方求刑的20年，改判20年有期徒刑。谷男上訴最高法院，日前被駁回，全案定讞。此案民事求償訴訟，一審判谷男應賠521萬元。