理髮「鎮店之寶」被偷了 老闆氣得上街抓81歲老翁

2018-06-24 13:25

〔記者許國楨／台中報導〕張姓老翁上週到理髮廳佯稱要理髮，卻趁老闆外出買早餐之際偷走一把價值一萬多元的理髮剪刀，由於該把剪刀已陪伴老闆多年被視為「鎮店之寶」，氣不過的他自扮柯南找人，果然當天下午就在路上發現還囂張騎著電動代步車趴趴走的張翁，立馬報警抓人。

台中市第三分局合作派出所巡佐吳明耀、警員張勝閔當天下午接獲110通報，表示東區南京東路上有民眾發現小偷，警方趕抵現場了解原委，只見理髮廳老闆當街攔下騎著電動代步車、已經81歲高齡的張姓老翁並表示，老翁稍早上午到其經營的理髮廳佯稱要理髮，卻趁其外出購買早餐之際，將店內價值1萬多元的理髮剪偷走。

當他返回店內時才發現陪伴多年視為「鎮店之寶」的理髮剪不翼而飛，老闆氣憤不已說，因見老翁年事已高且行動不方便，未多加設防，這才讓老翁有機可趁，所幸天網恢恢疏而不漏，當天下午就在路上撞見老翁一眼認出，立馬報警。

老翁起初不願承認，但員警在他騎乘的電動代步車上發現一把理髮剪，經被害人指認，該理髮剪螺絲上有其繪製的紅漆特徵，這才讓老翁啞口無言供稱，並非刻意鎖定目標行竊，只是因為「無聊」才臨時起意偷走理髮剪，因一念之差必須面臨刑事責任，深感後悔；警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。