霹靂女警遇上古代將軍？ 「狼牙棒」穿越反詐

「狼牙棒大穿越」拍攝現場。（記者姚岳宏翻攝）

2018-06-24 13:31

〔記者姚岳宏／台北報導〕打擊詐騙出新招！刑事局製作最新宣導短片「狼牙棒大穿越」，邀請音樂才女林逸欣和3A男神李祐誠聯手出擊，演出古代將軍穿越時空到21世紀，和現代女警探擦出無厘頭火花的反詐騙故事，拍攝現場爆笑不斷；目前正在後製，預計7月正式推出。

刑事局表示，「假網拍」和「猜猜我是誰」在各種詐騙案類始終名列前茅，雖是老梗，卻不斷衍生變種手法，因此特別以這兩種手法為主題，讓民眾了解最容易被騙的情境以及破解之道。

首度演出警察「妮妮」的藝人林逸欣，穿上霹靂制服英姿煥發，劇中面對詐騙集團的技倆一一破解，林逸欣說，每次看到相關新聞報導，例如一些長輩為了救小孩，卻遭詐騙集團騙走畢生養老積蓄，都令她很心疼又生氣，因此很想告訴更多的人千萬要提高警覺。

另外，曾以「哪吒ki-ga舞」全台巡迴反毒的李祐誠，這次化身古代天才少年將軍「小書」，在煤嶺大戰中摔下懸崖，穿越到了充滿科技誘惑的現代，他說父親曾接到過詐騙電話，讓他深感詐騙集團無孔不入，因此挺身而出，為打擊詐騙盡份心力。

「狼牙棒大穿越」目前尚在後製階段，預計於7月份正式推出，屆時在刑事局官網、臉書165反詐騙宣導粉絲專頁及YouTube上皆可收看。刑事局過去推出的犯罪預防宣導微電影「關鍵一刻」、「勇敢的心」、「阿仁」及與蕭敬騰合作MV「不信邪」，每年皆推陳出新，今年推出結合穿越劇及美式電玩元素的另類宣導短片，目的就是提醒民眾切勿落入詐騙陷阱。