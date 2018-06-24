暖男佛系買春！C奶援交妹被玩2小時 破口譙X你媽

詐騙集團自稱小雪，還傳來圖片誘惑男子。（圖擷自爆料公社）

2018-06-24 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕最近許多詐騙集團假裝是援交妹，騙網友先去超商買點數詐騙，但做法早已在網路流傳。台中有一名男子收到援交妹「小雪」的邀約，小雪請他買點數，男子前後和對方周旋了近2小時，甚至貼心要幫買茶葉蛋，暖男舉動讓小雪忍不住喊「快點啦」，最後甚至對暖男破口大罵。

有網友在臉書社團「爆料公社」貼文，援交妹小雪自稱有165公分、48公斤、C罩杯，並提供服務內容，徵尋暖男是否要買春，男子一口答應，男子尋著小雪給的地址前往相約處，不料地點是一間超商，小雪還向男子要電話，男子自稱香港人沒有電話，只有網卡，小雪無奈之下只好進一步要求對方幫忙購買點數卡。

期間男子不斷貼心詢問小雪，「那妳要飲料嗎？」、「中餐吃了嗎？」、「那妳要喝什麼？」甚至問是否要「加1元有茶葉蛋，你要嗎？」小雪當下無奈回答「我什麼都不要，你買好點數卡就好」還忍不住催促男子「可以快點好嗎？」

最後小雪氣到露出詐騙集團的真面目，大罵男子「一萬個X你媽」、「賤人」、「傻逼」、「智障」等，男子則反嗆「你這個詐騙集團怎麼不去吃屎」，前後惡整詐騙集團約2小時。

不少網友看完對話都直說好笑，紛紛留言「暖男無誤啊....」、「笑到肚子好痛 ，你超煩」、「貼心也被嫌棄…… 笑歪了」。

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小雪向男子詢問是否進行性交易。（圖擷自爆料公社）

小雪向男子展示照片。（圖擷自爆料公社）

小雪向男子展示照片。（圖擷自爆料公社）

小雪和男子相約。（圖擷自爆料公社）

男子沒電話，小雪相當無奈。（圖擷自爆料公社）

男子發現小雪是詐騙集團，開始惡整小雪。（圖擷自爆料公社）

男子貼心問是否要幫買飲料。（圖擷自爆料公社）

男子貼心問是否要幫買飲料。（圖擷自爆料公社）

男子甚至問是否要幫茶葉蛋。（圖擷自爆料公社）

小雪氣到破口大罵。（圖擷自爆料公社）