與小黃運將聊的太起勁 迷糊女竟隔天才想起行李忘在車上

張女不斷感謝運將及警方協助，直說以後絕對不會讓行李在外流浪了。（記者許國楨翻攝）

2018-06-24 12:32

〔記者許國楨／台中報導〕張姓女子搭車環島旅遊，上週在台中自飯店搭小黃前往台中車站搭客運車北上，期間因與小黃運將聊得太起勁，一直到隔天晚上下塌北部飯店時才驚覺行李竟遺忘在小黃車上，隨即折返台中向警求援過濾監視器找到運將急送回放在後車廂的行李，讓張女直說以後會更小心，絕不會讓行李在外流浪了。

張女當天神色焦急的衝進台中市第一分局繼中派出所表示行李箱不見了，員警白青諺、湯仁傑詢問得知原委，原來獨自環島旅行的張女，兩天前從台中某飯店搭計程車前往車站隨即轉搭客運車北上，到了北部繼續旅行，竟在隔天晚上才發現行李廂不見了，只好等天亮後再回台中碰碰運氣，請求警方幫忙。

張女說，她一上車只記得小黃運將很熱情，兩人一路上都在聊天，因此對於上下車時間與地點以及車輛或司機等特徵都記不得，湯員仔細聆聽完行李箱失蹤記，起初有點傻眼，但還是仔細分析行車路線，耐心調閱相關影像並致電詢問。

所幸皇天不負苦心人，在問了10幾輛計程車後，終於找到一名60多歲的蔡姓司機可能就是當天搭載張女的運將，一旁張女聽到員警和蔡男對話時，馬上認出就是當天與他暢談的司機聲音，隨即搶過電話開心的和司機相認。

湯員趕緊拿回電話請蔡男幫忙找行李，不久果然發現張女行李還在後車廂內立刻熱心送回警所，張女不斷感謝司機及警方熱心的協助，直說以後會更小心，絕對不會讓行李在外流浪了，警方則呼籲民眾，搭乘計程車可在上車前拍下車牌或駕駛人的執業登記資料，除了確保障搭車安全，萬一不慎將物品遺落在車上時，也比較能快速聯繫上駕駛、減少尋物的不便。