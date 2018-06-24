聞到異味以為鄰居燒炭 警急救援竟不是那回事

2018-06-24 11:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區一棟大樓日前飄出濃厚燒焦味，住戶以為有鄰居想不開急報案求援，警方獲報趕抵，逐樓搜尋確認味道及來源後，直覺有人施用K毒敲門調查，果然門一開即衝出濃濃刺鼻塑膠味，桌上還有施用毒品的K盤，應門的徐姓女子坦承壓力大才染毒，警方同時在桌上查扣K他命毒品，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

警方調查，40歲的徐女原本和丈夫及子女住在高雄，後來因故離婚，負擔不起兒女養育費用，只好託給父母照顧，獨自來到台中從事桌邊服務，最近因為工作日夜顛倒、業績壓力大，加上思念高雄子女，才會在客人慫恿下碰毒。

當天她在美村路某大樓的七樓租住處施用K毒時，因陣陣濃厚燒焦味飄出瀰漫大樓，被其他住戶誤以為有鄰居想不開燒炭尋短，急忙報警，第一分局警員徐子傑、黃漢文獲報火速到場逐層搜尋，進一步確認味道及來源後，直覺有人施用K毒敲門調查，果然門一開即衝出濃濃刺鼻塑膠味，桌上還有施用毒品的K盤。

應門的徐女坦承壓力大才會施用K他命，警方隨後檢驗桌上疑似毒品粉末，證實含有K他命成分，查出徐女2年前在南部即因涉毒被捕，除了苦勸徐女如果愛小孩就不該碰毒外，也將積極追查毒品來源、抓出幕後供毒者，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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