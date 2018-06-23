6/23 大福彩、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2018-06-23 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月23日）開獎的第107000050期大福彩、第107000150期今彩539與第107000054期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000050期大福彩中獎號碼為「03、12、27、30、34、37、39，特別號：40」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共40注中獎，每注可得4000元；肆獎共790注中獎，每注可得400元；普獎共6462注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎1注中獎，可得10萬元。

第107000054期雙贏彩中獎號碼為「02、06、07、08、09、10、12、15、16、18、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共22注中獎，每注可得10萬元；參獎共751注中獎，每注可得500元；肆獎共1萬238注中獎，每注可得100元。

第107000150期今彩539中獎號碼為「06、19、20、29、37」，頭獎摃龜；貳獎共110注中獎，每注可得2萬元；參獎共4975注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬4481注中獎，每注可得50元。

第107000150期39樂合彩中獎號碼為「06、19、20、29、37」，四合摃龜；三合共84注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4231注中獎，每注可得1125元。

第107000150期3星彩中獎號碼為「036」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000150期4星彩中獎號碼為「4166」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」