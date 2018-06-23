出車禍秒變路霸…這樣拍好照片 讓你可以先移車

2018-06-23 22:16

〔記者王捷／台南報導〕台南百貨公司在的地下停車場出入口發生車禍，轎車與計程車碰撞，佔據出入口秒成路霸。警方指出，一般民眾觀念裡，發生車禍後都不會移動車輛，等待警方到場定位，但是像這種阻礙出入口的狀況，民眾可以自行先將輪胎位置定位、拍照，掌握幾個實用拍照技巧，就可以先移車以免阻礙他人行車權益，或造成更多糾紛。

依據道路交通事故處理辦法第三條第四項規定，車禍發生後不能任意移動車輛，但如果沒有人傷亡，或有人受傷但雙方肇事者都同意，就應該要移車，但移車前，要標繪車輛位置、現場痕跡證據後，要將車輛移置不妨礙交通的地方，以免造成違規或阻礙交通。

交通隊警員指出，停車場不屬於道路，車禍肇事不受到道路交通相關法律規範內，但警方站在服務民眾立場，讓民眾在申請民事求償時，有公正單位證據，台南警方都會到場定位、拍照，且會繪製事故圖等保險公司向警方調閱相關資料。

警員說，以百貨公司停車場車禍的例子來說，為了不阻礙交通，民眾應該先以身邊可得的工具替車輛定位，並以車為中心範圍20公尺，「由遠到近」的方式拍照記錄現場，遠景要拍下現場的道路設計、號誌、燈號，近景則是要拍下撞擊點，最好四周都能拍下蒐證照片，蒐證完後，在雙方同意下，即可先離開原來位置，不要影響交通。

不過，也有警員認為，停車場不在道路交通等法律規範內，基本上警方可以不必處理非道路的車禍，民眾自行拍照，請雙方保險公司或循調解委員會處理即可。