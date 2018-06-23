爭言論自由被訓導長記過 18年後才知道他是恩人…

律師陳玲玉談及台大前訓導長張德溥時，一度紅了眼眶。（記者吳政峰攝）

2018-06-23 21:10

〔記者吳政峰／台北報導〕白色恐怖景美紀念園區舉辦「2018言論自由日─噤聲的日常」，23日邀請律師、前台大法學院代表會主席陳玲玉演講，陳玲玉回憶70年代與同學發行刊物《台大法研》爭取言論自由，被時任台大訓導長的張德溥記過，學運領袖洪三雄甚至因此失業，沒想到18年後在美遇到張德溥，才知道警總曾衝台大抓人，張因為力保學生，拒絕交人，進而影響仕途。陳玲玉感慨地說，現心境不同，已體悟「轉型正義是為了和解」。

陳玲玉讀台大時，受到殷海光的著作啟蒙，深信言論自由是基本人權，大三當上台大法代會主席，把娛樂性的月刊《台大法研》改為政論性的雙周刊，舉辦「言論自由在台大」、「民主自由在台大」、「中央民意代表應否全面改選」等3場座談會，張德溥表面反對，但暗地通融。

陳玲玉與洪三雄兩名領袖衝撞體制，引起政府高層注意，要張德溥「滅火」，他分記陳、洪兩人申誡與小過，沒想到星火燎原，兩人結合校外大學雜誌，每期發行份數高達1萬份，極具影響力。

高層加壓，命張德溥強化懲戒力道，他只好再分記陳玲玉、洪三雄兩小過與大過，當時洪三雄已從台大畢業，卻得背著這個污點求職，屢屢碰壁，陷入人生低潮。

陳玲玉畢業考取律師，與洪三雄結婚，兩人一同赴美工作，在僑界得知張德溥離開台大後未升中將，轉任經濟部沒多久就到美國，相當意外，又聽聞張德溥說最欣賞的台大兩名學生就是陳、洪，讓兩人決定親自拜訪。

時隔18年再相見，張德溥揭密，當時陳玲玉、洪三雄兩人名聲響亮，驚動警總衝進台大要人，但他深知一出了校園，就再也無權保護他們，堅持不交人，也因此影響仕途，因為他是蔣經國派去「整頓」台大的人，卻處處保護爭取言論自由的學生，導致最後無法回任軍職升中將。

眼前的「冤家」竟是「恩人」，陳玲玉與洪三雄既訝異又感慨，而談及「台大哲學系事件」時，張德溥也替台大哲學系副教授陳鼓應等核心人物抱不平，同意「現聲」還原真相，陳、洪二人於是協助錄音，跨洋寄回台灣佐證，成為平反事件的重要證據之一。

2003年8月，返台工作的陳玲玉與洪三雄突然接到張德溥媳婦的越洋電話，說張德溥已身故，生前交代她要請洪三雄幫忙寫「墓誌銘」，洪受寵若驚，同意為這個見證時代的人畫下文字句點。

陳玲玉說，張德溥的記過之舉不可取，但保護學生卻是正確行為，多年之後回頭看，心境與角度已不同，現能體會他當時的矛盾與掙扎，願意用更包容的心態，給予不同的評價。

當年爭取言論自由雖曾遭到打壓，求職碰壁，但兩人堅持走自己的路，現在專業領域各擁一片天，陳玲玉為知名律師、洪三雄則為國票金控董事長。