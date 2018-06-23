男自稱性成癮「凍未條」 襲胸陌生女、女校門口手淫

2018-06-23 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕台南一名男子沉迷手淫的快感，屢屢犯下性騷擾、竊盜等罪，多次入獄接受治療都不見成效，經監獄評估後認為獄內強制治療無效，改向向法院聲請刑後強制治療，台南地方法院裁定這名「淫賊」應入相當處所施以強制治療，直到再犯的風險明顯降低為止。

綜合媒體報導，這名賴姓男子自稱患有「性成癮症」，稱1天至少要自瀆10次才能滿足；過去曾在路上尾隨一名獨行的女子，從後方強行熊抱並撫摸胸部，不顧對方驚嚇大叫並反抗，還持續對她猥褻長達10~15秒，事後被判處1年有期徒刑；也曾在女校門口，對著早上前往上課的女學生手淫，被通報校官後扭送警局移送法辦；後來還為了竊取他人住家曬的女性內衣褲，竟企圖以打火機燒破紗窗，結果不慎讓火勢擴大，幸好鄰居發現的早才沒釀成大禍。

去年底賴男又因犯強制猥褻案件，而遭台南地院判處1年有期徒刑；不過他入獄後，經高雄監獄評估後認為賴男經多次入獄治療，但出獄仍頻頻再犯，對性的自制力與自我管理能力不足，且居無定所，沒有好的監督者，再犯的風險高，因此不再幫他施以治療，改而向法院聲請刑後強制治療。

法院經醫療院所的評估後，認為性成癮對犯罪行為的影響大於酒精，建議長期接受性治療；台南地方法院裁定賴男應在服刑後應繼續前往相當處所施施以強制治療，且執行期間應每年鑑定，評估他是否有無停止治療的必要。