出海2天捕到4噸稀有黃魚？安平港查獲走私中國漁獲

走私的黃魚外觀相當鮮豔，看起來新鮮，但海巡署人員懷疑可能有摻化學防腐劑。（記者王捷翻攝）

2018-06-23 19:55

〔記者王捷／台南報導〕香煎黃魚是許多饕客最愛，但不肖業者為謀取暴利，到中國地區走私黃魚，海巡署南部分署去年就曾查獲大批走私黃魚，22日又在一艘漁船，發現走私6公噸漁獲，其中有4公噸多黃魚，海巡署南部分署指出，部分業者為求漁獲新鮮度，還常在魚體添加化學藥劑防腐，這些走私漁獲，都未經檢疫單位檢疫，若流入市面，恐嚴重威脅國人健康，全案依違反海關緝私條例及漁業法函送關務署高雄關及漁業署法辦。

黃魚肉質甘美，但野生黃魚稀少難捕獲，因此漁船業者為了賺取差價，出海不捕魚反而是到中國地區購買來路不明的黃魚，混入漁獲中流入國內，南部分署第一一岸巡隊指出，中國地區的養殖黃魚價格不一，有業者1公斤賣10元、也有賣40元，去年就曾查獲5公噸的走私漁獲，當時船家透露，購入5公噸的黃魚只花了5萬元，讓南部分署特別注意。

這次涉嫌走私黃魚的將軍籍漁船「春吉8」，曾有走私的前科，去年11月就曾走私香菸，被南部分署查緝逮到，這個月「春吉8」報驗進入安平漁港時，就被海巡人員特別注意，這時有海巡人員發現大量顏色鮮豔、看似新鮮的黃魚覺得不對勁，細問船長魚從哪裡捕獲時，船長一時又說不上來。

加上海巡署調閱出入港紀錄，發現「春吉8」出海時間才2天，但船上就有4公噸的稀有黃魚以及另外2公噸的漁獲，照常理不可能短時間捕獲這麼多魚，最後船長才坦承是向中國地區購買走私入港。

第一一岸巡隊指出，近來食品安全問題殘害國人健康，將持續積極投入查緝違法私運農漁產品入境工作。