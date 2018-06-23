失竊車「引擎蓋是燒ㄟ」 埋伏查獲毒品與改造手槍

看到車牌是失竊的，引擎蓋是燒ㄟ，員警埋伏車旁，抓到通緝犯，還起出改造手槍與毒品。（記者劉曉欣翻攝）

2018-06-23 20:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕要破案，就是要靠「眼明手快」！當員警巡邏時的眼睛看到空地上出現「失竊車輛」，再用手一摸「引擎蓋是燒ㄟ」，隨即動員埋伏，果然查到通緝犯，還當場起出改造手槍1把、子彈5顆，以及第一級毒品海洛因11.64公克！

彰化縣鹿港警分局偵查隊長蕭志旺表示，海埔派出所員警昨天在執行巡邏勤務時，發現路旁空地上停著一部自小客車，基於警覺心，就查詢車牌，馬上發現車牌號碼是失竊車牌，員警上前用手摸摸引擎蓋，發現「引擎蓋是燒ㄟ」，猜想竊賊應該離開不久，立即通報進行埋伏。

果然不久後，就有男子要開車門準備離去，埋伏員警上前盤查，發現賴姓男子是南投檢察署發布的毒品通緝犯，當場查獲賴男隨身攜帶的包包裡頭有改造手槍1把、子彈5顆，以及第一級毒品海洛因11.64公克，偵後以槍砲彈藥刀械管制條例、毒品、竊盜罪嫌移送偵辦。

鹿港警方昨天也同時偵破金項鍊搶奪案，楊男騎機車見到在馬路上行走婦人的金項鍊，當場用手搶走，

並到秀水地區銀樓變賣，昨天也在鹿港市區查獲楊嫌，除查扣剩餘贓款，以及第一級毒品海洛因0.34公克，全案訊後以搶奪、毒品罪嫌移送彰化檢察署偵辦。

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