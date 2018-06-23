為6包檳榔、鷄肉絲 旅客罵「XX娘」大鬧桃機海關

王姓旅客為了6包檳榔和鷄肉絲大鬧桃園機場海關檢查室，最後被依妨害公務罪嫌移送偵辦。（記者姚介修攝）

2018-06-23 18:35

〔記者姚介修／桃園機場報導〕今（23）一名自越南返國旅客，為了6包檳榔和鷄肉絲，大鬧桃園機場海關檢查室，也因為國罵、拒絶沒收銷毀、妨礙檢疫人員處理違法產品，最後被依妨害公務罪嫌移送偵辦。

我國籍王姓男子今天上午搭乘越南航空VN-572由胡志明市返國，入境時被檢疫犬隊查獲攜帶6包散裝檳榔及雞肉絲，王男應訊時辯稱檳榔是台灣帶出去的的，堅持不肯拋棄，而且還用國罵「XX娘」問候檢疫人員，檢疫人員要求王男提供護照時，王男先把護照丟在桌上，還將身上背的包包也丟過去，所幸沒有砸到工作人員，最後更惱羞成怒，要求檳榔不能沒收，要在現場將所有檳榔吃完，這樣才會爽，可是上百顆檳榔最後也沒吃完，因口出國罵辱罵公務人員，最後由航警局依妨害公務帶回刑大偵辦。

防檢局新竹分局表示，王姓旅客攜帶重量約0.8公斤的檳榔及雞肉絲，由於無法提出輸入許可證明，防檢局依法只能沒收銷毀，但是王姓旅客涉嫌辱罵公務人員，防檢局將依法提出妨害公務的告訴，以維護值勤同仁的權益及堅守第一線檢疫的任務，以免有危險疫病蟲害疫區的寄主植物及其產品侵入台灣。

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