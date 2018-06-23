太巧合了！3輛同款車撞在一起 網友：車禍變車聚的概念

3輛「三菱」Lancer竟然撞在一起，網友直說太巧合了，「車禍變車聚的概念」。（翻攝爆料公社）

2018-06-23 18:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今天近中午發生一起交通事故，3輛車撞在一起，竟都是同款車三菱Lancer，目擊女網友拍下照片上傳臉書社團，引發熱議，網友紛紛留言，「互加好友吧」、「太巧合了」、「車禍變車聚的概念」，莫不感到嘖嘖稱奇，連警方都說，的確很罕見！

警方調查，這起事故發生在今天接近中午時，分別25歲、29歲的劉姓及張姓男子分駕駛三菱自小客，在行經北屯區環中路與昌平東七路時，與同樣駕駛三菱自小客的45歲詹姓女子發生碰撞，所幸僅車體受損，未造成人員受傷。

由於3輛車不僅同廠牌，還都是同款的Lancer車系，有女網友行經看到如此神奇的景象，趕緊拍下照片上傳臉書社團「爆料公社」，寫道「四台同款車在路上碰撞的機率有多少？」並附上2張事故現場照片，眼尖網友發現，4輛車竟然都是「三菱」Lancer，唯一差別就是新舊款之分。

警方說，撞車的3名駕駛中，有友人也是開三菱自小客前來關心，路過民眾才誤以為肇事車輛有4輛，不過，3輛同廠牌又同款的自小客發生碰撞，的確很罕見，肇禍原因還要進一步釐清；至於網友則紛紛留言「緣分讓他們相遇了」、「車禍變車聚的概念」、「本是同根生，相撞在一起」、「互加好友吧！說不定一撞成好友麻吉」，總結「實在太巧合了」。