戲水消暑「防溺十招、救溺五步」 北市消防局報你知

台北市消防局第四救災救護大隊今天在外雙溪進行「水域防護安全」宣導，再度提醒民眾「防溺十招、救溺五步」若發現有人溺水，務必先呼救，切勿冒險下水。 （記者陳恩惠翻攝）

2018-06-23 17:20

［記者陳恩惠／台北報導］暑期為民眾戲水的高峰期，為了加強水上活動安全觀念，台北市消防局第四救災救護大隊今天在外雙溪進行「水域防護安全」宣導，再度提醒民眾「防溺十招、救溺五步」若發現有人溺水，務必先呼救，切勿冒險下水；消防局副局長許景盛同時也到場慰問例假日排班執行駐點警戒的民間救難團體。

消防局表示，天氣逐漸炎熱、暑假即將到來，民眾前往溪流、海邊等水域嬉戲玩水的機會大增，然而，就在「不小心」、「忽視警告（禁制）標語」及「缺乏正確之戲水觀念」等情況下，以致溺水意外事件頻傳；例如2016年6月5日新北市坪林區「粉鳥客山野歷險」溯溪，因上游山區瞬間大雨，導致溪水暴漲，造成溯溪5人死亡之嚴重溺水事故，另我國春、夏季滯留鋒面形成，加上對流旺盛造成瞬間大雨，易造成戲水民眾危險。

由於北市士林區外雙溪流域是每年夏季民眾戲水遊憩活動熱門地點，消防局特地協請北市北海水上救生會、北市義勇消防總隊第四大隊第四特種中隊、紅十字會台北市分會義勇救生隊及內湖水上救生分隊等4個民間救難團體，在6至9月的每個星期例假日及暑假期間，在外雙溪「楓林橋」及「碧溪橋」2處進行防溺宣導及駐點警戒，宣導民眾注意戲水安全，若發生突發意外，可就近救援，避免發生不幸事故；消防局也編排人員至雙溪河域執行防溺巡邏宣導，如果氣象局發布北部地區豪雨特報或是現場或上游發生瞬間大雨將立即勸導民眾上岸。

消防局再次呼籲民眾，下水前多一份準備，做好水域確認及安全防護，避免發生悲劇；夏日戲水應做好下列防溺十招：請至消防局防災宣導教育/防溺須知篇（網址：http://www.119.gov.taipei/detail.php?type=article&id=47 ）查看。

防溺十招︰

1、戲水地點需合法，要有救生設備與人員。

2、避免做出危險行為，不要跳水。

3、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。

4、不要落單，隨時注意同伴狀況位置。

5、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。

6、不可在水中嬉鬧惡作劇。

7、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。

8、不要長時間浸泡在水中，小心失溫。

9、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。

10 、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

救溺五步：

1、叫（大聲呼救）。

2、叫（呼叫119、110、112、118求救）。

3、伸（利用延伸物，如竹竿、樹枝等）。

4、拋（拋送漂浮物，如球、繩、瓶）。

5、划（利用大型浮具划過去救援，如船、救生圈、浮木、救生浮標等）。