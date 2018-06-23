讓遊客安心賞夜景 中警即起擴大臨檢「藍色公路」

2018-06-23 15:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大肚的華山路及有「藍色公路」之稱的華南路，每到夜晚就是民眾最喜歡夜遊的景點，暑假將到，烏日警分局今天凌晨擴大臨檢，即日起至暑假期間，要以「網式路檢」搭配「機動盤查組」展開臨檢，不讓不法及惡性好事之徒有機會滋事。

有「藍色公路」之稱的華南路，與連結台一線和東海商圈、監理所的華山路皆負盛名，兩條道路因緊鄰望高寮，俯瞰大台中美麗夜景，晚上有遊客們到此觀景，熱鬧非凡，也因此常有治安及交通事故發生。

由於再過一週就是暑假，為了讓遊客安心賞夜景，烏日警分局從今天凌晨起至暑假要在華山及華南路擴大臨檢，而且以「網式路檢」搭配「機動盤查組」，在暑假期間不定時全線撒下天羅地網，要令不法及惡性好事之徒，不敢輕言越雷池一步。

所謂「網式路檢」就是在兩條路的路口設有臨檢站，若有可疑份子躲入路旁的隱蔽林中，將以「機動盤查組」進行盤查，以守護的民眾安全。

今天的凌晨擴大臨檢動用數10名警力，計查獲移送公共危險罪嫌及毒犯各1人、告發違規變更車體6件、違反噪音防制法3件、無照駕駛21件、危險駕駛及未戴安全帽各1件，並另開立未成年勸導單20件。

烏日警分局長吳耀南表示，為維護家園的安寧與安全的，警方已作好完全準備，也請民眾一同投入，如發現可疑事件及份子請立即撥打110。