千萬超跑車隊一路逆向超車 決戰貨車下場網友喊讚

2018-06-23 14:54

〔記者陳薏云／新北報導〕超跑沿路逆向超車GG！新北市北宜公路55.7K今上午發生麥拉倫超跑擦撞大貨車事故，4輛超跑沿路逆向高速超車，其中一輛1千萬的麥拉倫超跑於彎道處與對向大貨車擦撞，車頭毀損，有網友將路過的行車紀錄器PO上臉書「爆廢公社」社團，看完的網友都直呼「有錢就是任性！」

新店警分局表示，該交通事故發生在今清晨6時許，43歲陳姓男子向友人借超跑，並與友人一同開車前往宜蘭，一群人多台超跑，行經北宜公路55.7K時，陳男駕駛的超跑疑因車速過快，超線撞上對向由30歲周姓男子駕駛的大貨車，造成超跑車頭毀壞，該超跑的車主也在現場目睹車禍經過。

超跑的車主向警方表示，車輛保甲是全險，「一切交由保險公司處理。」肇事的陳男則坦承自己車速過快，才會在過彎時偏移到對向車道，撞上行駛中的大貨車，經警方酒測無數值，由於整起案件並無人員傷亡，警方替雙方製作相關紀錄後離去。

網友將行車紀錄器PO上網，影片中可看到多輛超跑不斷跨越雙黃線超車，一輛接著一輛，最後就發生交通事故，po文的網友留言：「兩車對決~卡車勝！超跑雖帥，是要守法，幫麥拉倫QQ」。

許多網友則留言：「反正有錢人保全險」、「看到最後，終於沒有讓我失望了」、「看到壞了我就放心了」。

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