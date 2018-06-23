誘騙小女友玩多P 賤男竟向戰友收錢...

2018-06-23 15:09

〔記者吳政峰／台北報導〕27歲陳姓男子2年前靠著花言巧語，擄獲臉友、高二女學生小茹（化名）芳心，不但騙她上床，還央求她與朋友多P群交，小茹為了愛捨身作陪，直到日前3P床戰到一半時，警察突然衝進來，她才知道心愛的男友把她當成商品，賣給「戰友」獲利。台北地檢署22日依違反「兒童及少年性剝削防制條例」聲押成男獲准，張姓嫖客1萬元交保，涉提供毒品助興的楊姓藥頭5萬元交保。

陳男其貌不揚但舌燦蓮花，前年看到身材豐腴、胸前雄偉的小茹臉書照片，驚為天人，費盡心思騙上床，到了今年3月，覺得已無新鮮感，竟然以沒玩過A片中的群交為由，哀求小茹配合多P。

涉世未深的小茹禁不起男友苦苦哀求，無奈同意；陳男隨即在臉書刊登約砲訊息「我們是台北情侶，SIX 27歲168/68、蘋18歲/161/65/34D，可換可不換，通常平日晚間7點到11點出沒獵食，歡迎情侶、夫妻、單男、單女一起聯誼歐，此帳號為我們共同管理，婆回復」。

小茹以為只是單純換床伴，實際上，陳男暗自向報名的男性收錢，一次3000元到5000元不等，還請另名嫖客、楊姓藥頭提供毒品助興，如果報名的人越多，甚至可以「團購價」多P，小茹曾同時與四名男子滾床單，筋疲力竭。

本月20日，警察網路巡邏時，又看到陳男PO文「週三晚間7點半，台北林森北錢櫃附近，徵2~3位未來固定單男和我們一起聯誼」，覺得不單純，派員到現場埋伏，等到陳男、小茹、及張姓男子進門一會兒，立刻破門臨檢。

3人脫光光正在肉搏戰，看到大批員警衝進來，當場嚇到蜷曲，小茹不知所以然，直到警方告知陳男是馬夫，張男是嫖客，她才知道自己被賣了，心情沮喪。

陳男接受偵訊否認媒介性交易，還反咬是小茹胃口太大，無法滿足，才主動提議多P；不過檢方偵訊證人及嫖客後，認為陳男供詞疑點重重，有串證之虞，向北院聲押禁見獲准。若經定罪，陳男最重將面臨7年徒刑。