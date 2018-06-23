演技派！裝睡、伸懶腰、偷皮夾一氣呵成

2018-06-23 14:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蕭姓慣竊近30年犯案不斷，小從鹼性電池大到腳踏車都偷，為求心安手上戴的佛珠達6串之多，日前至保齡球館趁被害人不注意偷走皮夾，拿走其中400元現金後將皮夾棄置，三天後他穿著同款衣物在火車站附近遊蕩遭警方一眼識出，他坦認行竊讓警方搖頭再多佛珠也沒用，還是腳踏實地比較實在。

台中市吳姓高中生上週與同學至遊戲館玩保齡球，卻粗心把皮夾放置包包旁，打完球回來才發現皮夾不見了，共損失400元及悠遊卡1張，台中市第三分局立德派出所獲報立即展開調查，經調閱並過濾監視器後發現1名頭戴格紋鴨舌帽、身穿紅色上衣、黑色背心的中年男子涉有重嫌。

該名男子起先在休息區假寐，趁被害人離開座位時隨即起身，接著伸懶腰環視四週見有機可乘，立即下手竊取皮包得手迅速逃離現場，警方仔細比對男子正是長期在轄內出沒的56歲蕭姓慣竊，三天後發現蕭男穿著與犯案當時完全相同的衣服又再度於台中火車站附近遊蕩，熟悉的身影讓警方一眼就認出攔查並拿出作案畫面讓他啞口無言，蕭男坦承犯案，並表示於得手現金400元後已將皮夾隨意丟棄。

警方說，蕭男長期以來居無定所撿拾回收物維生，自30年前起便於台中及彰化各地區犯下多起竊案，不斷進出監獄卻還是沒有悔改，常常到百貨公司、超商等公共場所吹冷氣休息伺機找機會下手行竊。

警方好奇詢問蕭男為何手戴6串佛珠，蕭男表示戴佛珠為求心安且可以睡得更安穩，警方則搖頭奉勸好好找份工作不要再偷了才是真的踏實，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。